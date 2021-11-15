Вологда, 15 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В прививочных пунктах Вологды и Череповца желающих пройти ковид-вакцинацию будут тестировать на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Экспресс-тестирование будет бесплатным. Ожидается, что эта мера станет стимулом для тех вологжан, которые перед прививкой хотят убедиться, что в данный момент они не заражены коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за вакцинацию от ковида будут выплачивать деньги.