Вологда, , 16:19 — REGNUM Вологодские власти разработали пакт мер для повышения темпов ковид-иммунизации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, участников вакцинации ждут, в частности, розыгрыш лотереи и денежные выплаты.

Ван Гог. Национальная лотерея

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Так, единовременные выплаты в размере 1 тысяча рублей получат учащиеся профессиональных образовательных организаций после прохождения полного курса вакцинации.

Каждый вакцинированный житель региона до 35 лет сможет стать участником лотереи. Среди призов — наушники, портативные колонки, путевки на вотчину Деда Мороза и в аквапарк.

Кроме того, выплаты в 200 тысяч рублей будут предоставлять ветеранским организациям, уровень иммунизации в которых — 80%. Членов ветеранских организаций поощрят за вакцинацию и билетами на концерты звезд российской эстрады.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 38 402 человек, 1211 ковид-пациентов скончались.