Минск, 15 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Ответственность за эскалацию нынешнего миграционного кризиса лежит «на 100% на Белоруссии». Об этом 15 ноября во время пресс-конференции в Брюсселе заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Он рассказал о подготовленном министрами иностранных дел пятом пакете санкций против «режима Лукашенко», заверив, что документ будет оформлен «в самое ближайшее время». На подготовку секционных списков и оформление ограничительных мер уйдёт несколько дней. В итоге документ «затронет весьма значительное число как физических лиц, так и структур», ответственных за организацию нелегальной миграции и содействие таковой.

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Боррель уверен, что не все стремящиеся проникнуть в ЕС из Белоруссии имеют основания для признания их беженцами. Не имеющие оснований для получения убежища должны вернуться на свою родину, подчеркнул глава дипломатии Евросоюза.

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