В Берлине заявили о сделанном Москве предупреждении
Берлин, 15 ноября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Запад дал понять России, что она не должна вести себя агрессивно, заявил 15 ноября германский министр иностранных дел Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
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Глава германской дипломатии заявил, что Россия проявляет активность у границ (на российской территории) и что на это обратила внимание президента РФ Владимира Путина канцлер Германии Ангела Меркельв минувшем телефонном разговоре.
Затем он сказал, что на встрече министров иностранных дел вышеуказанную тему обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Ле Дриан сообщил, что этот вопрос обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в ходе их визита в Париж.