Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Ростовской области на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыли шесть групп в детских садах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 15 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Детский сад

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«В пяти детских садах приостановлена деятельность пяти групп — по коронавирусу, одной группы в одном детском саду — по ОРВИ», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2020 года в Ростовской области из-за роста числа заражений коронавирусом дошкольные учреждения полностью закрывали на карантин.