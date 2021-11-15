Брюссель, 15 ноября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. О планах ЕС ввести в будущем шестой пакет санкций против Белоруссии заявил 15 ноября польский министр иностранных дел Збигнев Рау на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отметив, что министры стран ЕС договорились о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, Рау сказал:

«Никто не сомневался, что будет необходим очередной, шестой раунд».

Пока эта тема будет обсуждаться. Он аргументировал введение санкций в отношении Минска тем, что против стран ЕС якобы ведётся «гибридная война». По словам Рау, Брюссель намерен «реагировать пропорционально».