Саранск, 15 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Скончались четыре женщин в возрасте от 55 до 92 лет, а также двое мужчин в возрасте 63 и 80 лет. Течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония и хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 805 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 235 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4989 человек.

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