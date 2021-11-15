Саранск, , 19:36 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 ноября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 235 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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За последние сутки в республике выписан 121 человек, всего с начала пандемии выздоровел 28 441 житель Мордовии. 805 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4989 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получает 2045 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4492 человек.