Москва, 15 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 19 ноября 2020 года управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян назвал сроки запуска первых банковских продуктов «Яндекса»: «Реалистичный срок, через который условно мы сможем выдать первые кредиты, карточки, — это порядка 12 месяцев».

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс»

Спустя год сайт АО «Яндекс банк» https://bank.yandex.ru пустует, а в социальных сетях ведется активный поиск IOS-разработчиков. Острая нехватка мобильных IOS-разработчиков была замечена ранее. В октябре корпорация анонсировала отказ от IOS-версии приложения для курьеров в связи с нестабильной работой.

Никто не сомневается, что «Яндекс» выпустит работоспособный продукт. Вопрос стоит лишь в сроках запуска и целях этого продукта. Именно цели и характер выхода на рынок определят банки, которые лишатся клиентской поддержки и уйдут с рынка. «Сигнал уже звучит судовым колоколом … Прощальный гудок для старой экономики: зачем «Яндексу» банк», — задавался вопросом Forbes. Forbes — единственное серьёзное издание, которое на данный момент подняло вопрос о том, кто же уйдет с рынка и почему после запуска «Яндекс банка»?

В связи с полным отсутствием информации в публичном поле о стратегии выхода на рынок АО «Яндекс банк» представляется затруднительным предсказать, какие сложившиеся банковские продукты деградируют первыми за счет оттока пользователей. Однако в рекламных роликах по поиску IOS-разработчиков прозвучал первый ответ: «Яндекс» готовит «продукты без банковской бюрократии». Приведем полный текст рекламного ролика «Яндекс» по поиску IOS-разработчиков:

«Привет, меня зовут Дима Спиричев я руковожу IOS-разработкой в финтехе Яндекса. Прямо сейчас моей команде нужны разработчики на SWIFT. Мы делаем банк внутри Яндекса. Новый продукт насовременном технологическом стеке без легаси и банковской бюрократии. Это стартап, но внутри большой компании, где все процессы уже настроены и работают десятки сервисов. Для Вас это уникальный шанс создать с нуля целый банк. Хорошо работать в крупной прогрессивной компании, но не часто выдается шанс стоять у её истоков. Вас ждут интересные и сложные задачи — анимации, безопасность, SDK и многое другое. Мы растем быстро и так же быстро пополняем команду. За неделю Вы пройдете путь от собеседования до оффера. Ждем Вас в Финтехе».

Что может вкладываться в понятие продукта без банковской бюрократии? Давайте попробуем ответить на вопрос: банковская бюрократия в смысле неприятных последствий для пользовательского опыта возникла сама по себе или она является результатом регуляторных требований? Может ли быть соблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» простым, удобным и обойтись без банковской бюрократии? «Яндекс банк» даст ответ. Ну, а пока из обращений в редакцию ИА REGNUM стало известно, что реальный отказ от IOS-приложения для курьеров «Яндекс» состоялся не 4 октября, а в начале ноября. Произошла блокировка приложений курьеров, которые ещё целый месяц выполняли заказы по доставке. После блокировки IOS-приложения курьеры не смогли зайти в приложение «Яндекс.Про» и воспользоваться системой вывода денег, которую «Яндекс» позиционирует как «моментальные выплаты самозанятым». Поддержка корпорации не смогла помочь, и курьеры обратились к журналистам, которые придают огласке нарушения прав работников «Яндекс». Может быть, подобные методы «моментальных выплат самозанятым» и будут развитием концепции борьбы с банковской бюрократией? Курьеры, которые обратились в редакцию ИА REGNUM, никогда плательщиками налога на профессиональный доход не регистрировались и выводили деньги на карту из приложения «Яндекс.Про». Может быть, именно поэтому Тинькофф Банк уклонился от вопроса, кто платит налоги с моментальных выплат самозанятым?

Рудольф Голованов