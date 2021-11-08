Москва, , 21:23 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Схема — структура участников некоторых предприятий Яндекса © ИА REGNUM

ИА REGNUM направило руководителю Государственной инспекции труда в городе Москве С.Ю. Губину обращение, в котором, в частности, говорится:

«(…) Общеизвестно, что группа компаний «Яндекс»: ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Яндекс.Каршеринг», ООО «Яндекс.Такси», ООО «Яндекс.Доставка», ООО «Едадил» и др. — ведёт активную и разнообразную деятельность в предпринимательской сфере и, соответственно, является работодателем.

В средствах массовой информации всё чаще появляются сообщения о нарушении прав работников со стороны группы компаний «Яндекс», несоблюдении работодателем «Яндекс» Трудового законодательства РФ.

В связи с массовыми публикациями в СМИ и интернет каналов сообщений о нарушении «Яндексом» трудового законодательства в части использования труда наёмных сотрудников: курьеров, таксистов и пр. — несоблюдения нормы рабочего дня и т.д.

Просим сообщить о количестве обращений от граждан к Вам с жалобами о нарушениях прав и законных интересов в сфере трудового законодательства со стороны группы компаний «Яндекс», а также информацию о количестве жалоб, доводы которых при рассмотрении нашли своё подтверждение и по ним трудовой инспекцией были приняты соответствующие меры.

Группа компаний «Яндекс», являясь владельцем агрегатора информации, осуществляет целенаправленные действия по предоставлению широкому кругу потребителей различных услуг (услуги такси, услуги доставки, услуги розничной продажи товаров и тд). У потребителей при заключении Договора услуг всегда складывается однозначное мнение, что услуга оказывается непосредственно «Яндексом». Какой-либо публичной информации, что услуга будет оказана другим лицом, «Яндекс» при предложении перечня услуг не представляет.

Вместе с тем, в случае возникновения претензий по услуге, чаще всего при использовании сервиса «Яндекс.Такси», включая нарушения водителями «Яндекс.Такси» ПДД, приведших к ДТП, «Яндекс» освобождается от юридической ответственности на основании заключения партнерского Договора с исполнителем услуги.

Не считаете ли Вы такую схему построения бизнеса «Яндекса» нарушением законодательства РФ?

Запрашиваемую информацию просим предоставить за период с 2018 г. по 2021 г.

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