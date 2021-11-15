Стара-Загора, Болгария, 15 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Полиция города Стара-Загора (Южная Болгария) задержала сразу две группы выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытавшихся нелегально добраться до границы с Румынией. Об этом 15 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальным данным, первое задержание было произведено 14 ноября в 22:20 по местному времени (23:20 мск) на региональном участке шоссе международного значения в Казанлыкском районе.

Правоохранители остановили микроавтобус, в салоне которого находились 14 граждан Сирии, незаконно проникших на болгарскую территорию из соседней Турции. В ходе второй операции местных правоохранителей утром 15 ноября у села Дунавци был задержан автомобиль, перевозивший 14 нелегалов, представившихся жителями Сирии, Ирака и Ливии.

По указанным фактам ведется досудебное расследование. Задержанные нелегалы будут доставлены в местные пункты временного содержания беженцев. Водителям транспортных средств, перевозивших иммигрантов, грозит тюремное заключение на срок до трех лет.