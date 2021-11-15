Таллин, 15 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Ковид-ограничения нанесли и продолжают наносить серьезный урон ресторанам, кафе и отелям Эстонии, правительство же не спешит оказать помощь. Об этом сообщило эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на Союз отелей и ресторанов страны.

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Руководство союза отелей и ресторанов не скрывает разочарования позицией премьер-министра Каи Каллас, отказавшей в поддержке этому важному сектору эстонской экономики. Отказ вернуть компенсацию зарплат работникам и вновь разрешить экспресс-тестирование для непривитых посетителей Каллас объяснила так: «У нас все открыто. Все развлекательные учреждения работают, предоставляют услуги, и это никак не сравнимо с первой или второй волной, когда пришлось все закрыть».

Глава Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла не согласен с такой оценкой ситуации. По его словам, в ресторанах, кафе и отелях стало заметно меньше клиентов. Гостиничный сектор после обнадеживающего роста числа постояльцев летом теперь постигло разочарование: Эстония внесена в красный список опасных стран, конференции и мероприятия отменяют одно за другим.

Отели опустели, регулярно приходят только счета, в том числе за отопление и подорожавшее электричество. В Swissotel, например, из двух сотен работников осталась только половина.

«Поскольку у нас ситуация с вирусом такая, какая есть, никто к нам не спешит. Многие крупные корпорации запрещают путешествия в страны с высоким уровнем заболеваемости. Все это очень сильно влияет на нас», — прокомментировал ситуацию глава союза.