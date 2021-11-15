Тбилиси, 15 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Грузии и Украины приглашены в Ригу на саммит НАТО на уровне глав МИД 30 ноября — 1 декабря, сообщил 15 ноября журналистам грузинский вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

Залкалиани «Грузия вместе с Украиной приглашена на ближайшую встречу НАТО, которая состоится в начале декабря».

Он выразил мнение о том, что Тбилиси очень продвинулся в выполнении тех требований, которые выдвинуты НАТО потенциальным членам. Такова, по его оценке, ситуация и с Украиной. Как отмечает Залкалиани, надо рассматривать это приглашение как положительный сигнал для Тбилиси и для Киева.

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Уточняя повестку встречи, грузинский представитель рассказал, что будут обсуждаться шаги для приближения членства в НАТО Грузии и Украины. Кроме того, будут подняты темы ситуации в Чёрном море и перспектив различных военных учений с участием Грузии и Украины.