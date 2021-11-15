Таллин, 15 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Коронавирус оказал негативное воздействие на рождаемость в Таллине — долгое время она была в плюсе, но второй год подряд фиксируется падение. Об этом сообщило издание столичной мэрии stolitsa.ee со ссылкой на официальные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в 2020 году в столице родилось 4 427 детей, естественный прирост составил негативный показатель 117 человек. В то же время в 2018 году родилось 4 908 детей, то есть на 481 больше, и прирост был положительным — 434 младенца. В 2019 году родился 4 701 ребенок, то есть на 274 больше, чем в 2020 году, прирост был также положительным (423).

По мнению научного сотрудника института общественных наук Таллинского университета Марка Гортфельдера именно страх во время первой волны коронавируса стал самым большим механизмом для падения рождаемости за январь 2021 года по сравнению с предыдущими годами.

По словам профессора социологии Маре Айнсаар, между падением рождаемости и распространением коронавируса есть несомненная связь: «Это ожидаемо, поскольку для успешного воспитания детей необходима безопасная среда, а эпоха коронавируса этого никак не обеспечивает. Сложное время влияет и на таллинцев».

Она добавила, что в целом в Эстонии рождаемость сейчас тоже падает быстрее, чем в предыдущие годы.

Руководитель акушерской службы женской клиники Восточно-Таллинской центральной больницы Вивиан Арусаар подтверждает, что неопределенная ситуация и страх перед коронавирусом влияет на рождаемость.

«Известно, что на фоне общего стресса организм женщины переходит в защитный режим, то есть зачатие стоит далеко не на первом месте. Конечно, это относится не ко всем, иначе во времена войн мы бы уже вымерли, однако, несомненно, жизнь в постоянной стрессовой ситуации влияет на более чувствительные организмы и общее чувство благополучия», — отмечает медик.

Отмечаемую до сих высокую рождаемость в Таллине по сравнению с остальной Эстонией Маре Айнсаар объясняет большим количеством проживающих здесь людей половозрелого возраста.

«Особенность Таллина заключается в том, что сюда съезжается относительно молодое население, — говорит она. — По сравнению с остальной Эстонией возрастное распределение в Таллине хорошее, молодежи здесь постоянно становится все больше. А если жители молодые, то рождаются и дети».