Москва, 15 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Госдума назначила дополнительное пленарное заседание на 17 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сообщили источники в нижней палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Решили провести еще одно заседание 17 ноября», — сказал собеседник агентства по итогам заседания Совета Думы.

Планируется оперативно обсудить ряд законопроектов, отметили в Госдуме.

Очередное заседание Госдумы пройдет 16 ноября, также запланировано заседание на 18 ноября.

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