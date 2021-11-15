Тосно, Ленинградская область, 15 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В родильном доме в городе Тосно Ленинградской области полностью подготовлено отделение на 50 коек для будущих мам, заразившихся коронавирусной инфекцией. Палаты находятся отдельно от основных и располагаются на втором этаже медицинского учреждения. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Lenobl.ru Отделение для младенцев от женщин с COVID-19

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«В тосненское отделение маршрутизируются роженицы с коронавирусом из всех районов области. Специалисты роддома прошли обучение, организованное ведущими врачами Перинатального центра в Гатчине. При необходимости женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ (Ленинградская областная клиническая больница, — прим. ред.)», — пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Специальное отделение начало свою работу еще в октябре 2021 года. За это время на свет появилось 17 малышей и три двойни.

В то же время врачи отмечают, что у беременных женщин с ковидом есть риск преждевременных родов. Помимо дополнительных наблюдений минимизировать этот вариант помогает вакцинация, которая доступна для женщин уже с 22 недели беременности.