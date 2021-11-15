Казань, 15 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедший день превысило 15 тыс. человек. Об этом 15 ноября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация

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Всего в регионе вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 15 ноября прошли 1 млн 820 тыс. 879 человек, прирост за сутки составил 15 242 жителя. Вторую прививку антиковидными препаратами получили 1 млн 277 тыс. 895 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего на 15 ноября выявили 34 188 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике провели 4 050 138 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции.

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