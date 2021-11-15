Казань, , 15:50 — REGNUM В Казанском федеральном университете ведутся работы по внедрению системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов. Об этом заявил 15 ноября ректор вуза Ильшат Гафуров.

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«Мы сначала будем делать для мест общего пользования. Прежде всего, «Уникс» наш, а дальше и учебные корпуса. Мы сегодня эту работу уже начали. Я думаю, к 1 января мы все сделаем», — цитирует ректора ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 15 ноября без QR-кода не допустят в театры, кинотеатры, на спортивные и другие массовые мероприятия. Также предоставить QR-код потребуется при посещении казанского зоопарка. С 22 ноября в общественном транспорте Татарии запретят проезд пассажирам старше 18 лет, не имеющим QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании COVID-19. Новое требование не касается межрегиональных поездок и работы службы такси.

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