Курск, 15 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 536 тыс. 630 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 15 ноября предоставила пресс-служба областной администрации.

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 480 тыс. 310 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 71 тыс. 472 носителя коронавируса. Скончались, по официальным данным, 1695 человек. Региональный штаб сообщает о 1708 скончавшихся.