Варшава, 15 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Число нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии в районе города Кузница (Польша), составляет примерно три с половиной тысячи, написал 15 ноября Станислав Жарын — пресс-секретарь польского министра, который координирует работу спецслужб, в Twitter.

Freedom House Мигрант на обочине

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Он написал, что власти Белоруссии собрали около 3,5 тыс. мигрантов на закрытом пограничном переходе в Кузнице. Данные предоставила полиция Польши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, польские власти заявляют, что ждут со стороны Белоруссии вооруженной провокации.