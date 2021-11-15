Москва, 15 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Ослабление правил проведения культурно-массовых мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции — это правильный шаг Роспотребнадзора. Но многое будет зависеть от самих граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Василий Иванов ИА REGNUM В масках

«Введение и проверка QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь, снизили риск распространения коронавируса среди посетителей массовых мероприятий. Это, в свою очередь, позволило увеличить число зрителей (участников) мероприятий до 70% от проектной вместимости помещения.

Но, за послаблениями последовало ужесточение организационных правил. Теперь проведение мероприятий необходимо согласовывать главным санитарным врачом субъекта РФ.

Безусловно, неправильно устанавливать одинаковые ограничения для всей страны, учитывая, что статистика заболеваемости в регионах России разная.

А запрещать и разрешать проведение массовых мероприятий путем вынесения постановлений при малейшем изменении эпидемиологической ситуации с бюрократической точки зрения сложнее, чем согласовать проведение конкретного мероприятия.

Кому, как не главному санитарному врачу субъекта знать особенности распространения коронавируса в конкретном регионе и контролировать соблюдение.

Но, с другой стороны, массовые мероприятия планируются заранее, и никто не может гарантировать, что ко дню мероприятия ситуация в регионе не измениться, а концерт или спектакль не будут отменены», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября 2021 года вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ослабляющее связанные с коронавирусом ограничения.

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