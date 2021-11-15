Брюссель, 15 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что присутствие НАТО на востоке альянса и в том числе — в Чёрном море, является оборонительным и якобы не угрожает России. Он сказал об этом 15 ноября по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России», — сказал генсек НАТО.

При этом он добавил, что НАТО считает, что около границы России и Украины якобы происходит «необычная концентрация российских военных», что, как утверждает Столтенберг, вызывает у альянса опасения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные военные учения США и их союзников по НАТО стали серьёзным вызовом для России ввиду использования авиации с боевым стратегическим оружием на борту.