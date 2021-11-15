Белгород, 15 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Белгородской области 15 ноября подтверждено 349 новых случаев заболевания COVID-19, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано девять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 2 518 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего в Белгородской области выявлено 67 669 носителей инфекции. Справились с заражением 55 396 человек, из них 44 выписаны за минувшие сутки. В летальной статистике от осложнений 1 387 записей.

В стационарах находятся 3 800 пациентов, лечатся амбулаторно 7 086 жителей, на самоизоляции 28 593 человека.

Завершили иммунизацию 784 577 белгородцев, в целом на вакцинацию подана 886 961 заявка.