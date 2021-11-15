Минск, 15 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 15 ноября совещания по вопросам конституционной реформы большое внимание уделил нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока, скопившимся на белорусской территории у границы с Польшей. Он заверил в готовности вывезти всех их рейсами белорусской госкомпании «Белавиа» (полёты которой запрещены в ЕС) в немецкий город Мюнхен.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Ну молодцы, мюнхенцы!», — похвалил Лукашенко власти немецкого города Мюнхена, заявившие накануне о готовности принять нелегальных мигрантов с белорусско-польской границы. При этом руководитель постсоветской республики укоризненно отозвался о федеральных властях Германии, которые «две-три тысячи несчастных людей принять не могут».

Лукашенко сообщил, что держит ситуацию с беженцами на личном контроле. «Я занимался этим вопросом все выходные. И все вопросы, которые мною были поручены, решены, — сообщил он. — Мы и детишек кормим, и беременных женщин. И дрова подвозим, все, что им необходимо».

Рассказывая, как оказывается «помощь бедным людям», он поведал, что «кормим и дрова подвозим» и «делаем всё, чтобы этот лагерь не существовал». По его словам, он рад бы нелегалов «посадить в самолёты и отвезти домой», однако сами нелегалы того не желают. «Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно», — сообщил Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, при этом он заявил: «Хочу предупредить, что администрация президента должна более эффективно реагировать на те события, которые происходят в Белоруссии, чтобы наши люди понимали, что там происходит. А то, я смотрю, нас уже обвиняют (особенно поляки), что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе».

«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», — рассказал Лукашенко участникам собранного им совещания по конституционной реформе.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза