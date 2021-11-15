Подгорица, 15 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 720 учеников и 162 преподавателя. На сайте «COVID-19 и образование» было объявлено, что 455 учеников заразились в начальных школах, 246 — в средних школах и 19 детей — в дошкольных учреждениях.

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Наибольшее количество зараженных учителей было зарегистрировано в начальных школах — 92, в средних школах — 44 и в дошкольных учреждениях — 26.

В самоизоляции находятся 407 учеников и 49 учителей средних школ, а также 243 ребенка и 34 учителя дошкольных учреждений.