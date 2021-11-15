Москва, 15 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. До конца 2022 года продлены регистрационные удостоверения и разрешения на временное обращение препаратов, используемых при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Принято решение о продлении до конца следующего года действия ранее выданных регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение на препараты, которые в том числе используются при лечении ковида», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что в России продолжит работать упрощённый порядок обращения таких документов.