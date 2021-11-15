Нижний Новгород, 15 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 15 ноября выявили 779 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 782 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 203 065 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 476 человек, всего выздоровели с начала пандемии 177 746 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8304 человек. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 17 015 человек.

По состоянию на 15 ноября в регионе проведено 4 275 754 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 12 701 нижегородец. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 435,5.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции вырос и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 15 ноября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.