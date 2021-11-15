Осло, 15 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На территории Норвегии выявили новый вариант штамма коронавируса «дельта». Об этом 15 ноября сообщает телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения страны.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

"Специалисты считают, что он не более опасен, чем остальные, а также полагают, что вакцина надежно защищает от него», — отметили в указанном институте.

Также уточняется, что новая разновидность была обнаружена в Норвегии еще в июле и получила обозначение AY. 63.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство жителей России (68%) выступают против введения системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта.