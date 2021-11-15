Джакарта, 15 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Председатель комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что государство справляется с пандемией коронавируса лучше, чем ряд соседних стран, сообщает CNN Indonesia.

Kaluganews.ru В Индонезии

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Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии значительно снизились за последние три месяца.

На 100 тысяч жителей Индонезии приходится лишь один случай заражения коронавирусом. В Таиланде на 100 тысяч жителей приходится 89 случаев. В Сингапуре на 100 тысяч жителей приходится 454 случая. В Малайзии на 100 тысяч жителей приходится 127 случаев, а в Австралии — 51 случай.

Правительство Индонезии разрешило ряду туристов из некоторых стран въехать на Бали и острова Риау в сентябре 2021 года. Среди них Саудовская Аравия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Франция, Польша, Венгрия, Норвегия, Швеция и Португалия.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 221 случай заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили более 200 случаев заражения коронавирусом