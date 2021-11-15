Иерусалим, 15 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Привитые российской вакциной «Спутник V» иностранцы смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, а не с 15 ноября, как планировалось раньше. В министерстве туризма Израиля объяснили перенос даты техническими и юридическими вопросами.

Sastognuti На границе Израиля

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

На данный момент, пояснили в минтуризма, профессиональные группы профильных министерств занимаются синхронизацией израильской и российской систем, чтобы процедура въезда туристов, вакцинированных «Спутником V», была максимально комфортной, а отдых и пребывание в Израиле — приятными и безопасным.

В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов это станет возможным с 1 декабря 2021 года.