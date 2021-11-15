Сеул, 15 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института развития (KDI).

Kenny J Lee Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, прогноз KDI идентичен прогнозу правительства страны и Банка Кореи. Однако по прогнозу Международного валютного фонда, темпы экономического роста Южной Кореи в следующем году составят 3,4%.

Эксперты отмечают, что на фоне кампании по вакцинации населения и постепенного перехода к «жизни с COVID-19» частные расходы восстановятся.

Ожидается, что частные расходы увеличатся на 3,9%, экспорт — на 2,6%, индекс потребительских цен — на 1,7%.