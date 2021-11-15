Варшава, 15 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Власти Польши опасаются вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы», — сказал он в эфире польского радио.

По его словам, польские военные «готовы к различным вариантам развития ситуации и вооруженной провокации».

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Как сообщало ИА REGNUM, польская сторона выставила заграждение из колючей проволоки, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию страны беженцев со стороны Белоруссии. Помимо ограждений, на польском пункте пропуска — вооружённые люди и военная техника, а также водомёты.