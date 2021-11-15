Таллин, 15 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 37%. Об этом сообщил департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что с 8 по 14 ноября 2021 года в Эстонии были выявлены 7 010 новых вместо прежних 11 144 случаев. Показатель снижается вторую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на 14 ноября составила 1 365 случаев на 100 000 населения, снизившись с 1 736 случаев неделей ранее. По положению на утро воскресенья, 14 ноября 2021 года в госпитализации нуждались 542 пациента с коронавирусом. Это на 30 человек меньше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа (южная Эстония) — 2 690 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на острове Хийумаа (569 случаев). В столичном регионе Эстонии кумулятивная заболеваемость по положению на 14 ноября составляла 1 171 случай.

Распространение коронавируса COVID-19 в Эстонии вновь начало расти с начала июля нынешнего года и к концу октября превысило пиковые значения весны 2021 года.