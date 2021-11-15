Москва, 15 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши далека от разрешения в практической плоскости, но в политической уже стала поводом для угроз Минску, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Interkomitet.ru Леонид Слуцкий

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«Похоже, в Брюсселе продолжают свято верить в то, что санкции служат панацей от всех бед, хотя на чем основана эта вера — абсолютно непонятно. Видимо, в ЕС способны использовать любую кризисную ситуацию для введения санкций против неугодных им лиц», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Нынешний миграционный кризис стал эхом безответственной политики вмешательства стран коллективного Запада и военных интервенций якобы для насаждения демократии, а на самом деле свержения неугодных Вашингтону режимов, напомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС уже 15 ноября примут новый пакет персональных рестрикций против Белоруссии и запустят рамочный механизм запретительных мер против турагентств и авиакомпаний, которые так или иначе могут быть связанны с трафиком нелегальных мигрантов.