Минск, 15 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Свое намерение жестко ответить на новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии подтвердил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 15 ноября в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта конституции, его слова приводит агентство БелТА.

Шилов Иван Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что власти Евросоюза обвиняют Минск в создании миграционного кризиса на границе и грозят введением нового пакета санкций в отношении Белоруссии.

«Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях выступил вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия страны Петр Глиньский.