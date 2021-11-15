Белгород, 15 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Девятилетний ребёнок скончался от осложнений, вызванных COVID-19, в детском ковидном госпитале Белгорода. Об этом на брифинге 15 ноября сообщил глава департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пациент поступил в тяжёлом состоянии и находился на лечении в больнице в течение двух недель. У ребёнка диагностировали тотальное поражение лёгких. Несмотря на лечение и консультации федеральных медицинских центров, у пациента наблюдалась отрицательная динамика.

В детском ковидном госпитале, открытом на базе детской областной клинической больницы, на лечении сейчас находятся 26 маленьких пациентов.