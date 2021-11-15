Ереван, 15 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5966 исследований на коронавирус, из которых 378 дали положительный результат. Об этом 15 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 329 341 носителя коронавируса. Из них 295 722 справились с инфекцией, в том числе 1962 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 25 185 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8434 пациентов с COVID-19, из которых 41 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 9202 тестов на коронавирус 882 были с положительным результатом. 1668 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 46 пациентов с COVID-19.