Варшава, 15 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. С предложением исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях выступил вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия страны Петр Глиньский. Он заявил об этом 15 ноября в интервью изданию Polska Times.

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По словам Глиньского, из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши международное давление на Москву и Минск нужно усилить.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — добавил польский вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время у пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши скопились сотни беженцев.