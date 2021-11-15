Минск, 15 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В настоящее время у пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши скопились сотни беженцев. Об этом 15 ноября сообщает агентство БелТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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На обнародованных агентством фотографиях видно, что часть мигрантов, покинув стихийный лагерь у границы двух стран, села на землю перед пунктом пропуска. При этом подчеркивается, что мигранты не проявляют агрессии и рассчитывают на мирное разрешение ситуации.

«Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны — женщины с маленькими детьми», — заявил официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Также сообщается, что польская сторона пригнала к пункту пропуска водомет и подняла в небо вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мигрантов на границе Белоруссии и Польши не пускают люди, которые ранее принимали в свою страну мигрантов из других государств.