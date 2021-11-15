Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:90.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 35 очков. В составе «Клипперс» форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

«Чикаго» одержал девятую победу в 13 матчах сезона. «Клипперс» потерпели пятое поражение в 13 играх.

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