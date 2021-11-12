Филадельфия, США, , 11:56 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:109.

Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» (сс) Toronto Raptors

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету 33 очка. В составе «Торонто» разыгрывающий Фред Ванвлит набрал 32 очка.

«Торонто» одержала седьмую победу в 13 матчах сезона. «Филадельфия» потерпела пятое поражение в 13 играх.

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