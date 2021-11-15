Москва, 15 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В настоящее время в России производится 1,5 млн тестов на COVID-19 в сутки. Об этом 15 ноября заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак во время своего выступления на первом всероссийском форуме с международным участием «Обращение медицинских изделий Novamed — 2021».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Можно отметить производство тестов. Сегодня это 1,5 млн в сутки. Помимо того, что мы их разработали все вместе, мы сумели наладить это производство. Это достаточно серьезный, сильный показатель, который позволяет нам сегодня отслеживать динамику заболеваемости в стране», — приводит его слова ТАСС.

Также Шпак уточнил, что объем выпуска медицинских изделий в России вырос в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 49%, при этом производство аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось в 50 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за последние сутки на 38420 случаев.