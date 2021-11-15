Афины , 15 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Греция подтвердила 3869 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 14 ноября.

Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 831 874 случая заражения.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировано 80 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 766.

В общей сложности 536 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 84,1% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 6154 новых случая, однако новые данные получены за выходные, когда проводится меньше анализов. Также 13 ноября сообщалось про 70 смертей.