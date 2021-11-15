Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 ноября, за сутки зарегистрировано 1469 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, по данным на 14 ноября, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 3889 обращений.

При этом в регионе выявлено 76 768 случаев заражения коронавирусом (+402 за сутки), 55 919 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки), умерли 3582 человека (+16 за сутки).