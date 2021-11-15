Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё 3,5 тыс. человек завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, получив второй компонент вакцины, что гарантирует получение QR-кода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками вакцинации от COVID-19 стали 1 млн 760,22 тыс. жителей Ростовской области (+ 3284 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 680,57 тыс. человек (+ 3507 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 8 ноября введены ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, без QR-кода ограничено посещение театров и торговых центров.