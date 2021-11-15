Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3973 пациента, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 422 человека. На ИВЛ — 67 пациентов», — уточняется в сообщении.

Всего в регионе сделано 2 858 926 тестов на коронавирус.