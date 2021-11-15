Москва, 15 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Москве происходит спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 15 ноября мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава столицы рассказал об итогах прошедшей недели.

«Видим, что заболеваемость COVID-19 продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, и количество госпитализаций — на 19%», — приводит слова Собянина агентство «Москва».

Мэр считает снижение заболеваемости и госпитализаций хорошим трендов, поблагодарив всех, кто поддержал нерабочие дни, вакцинировался и соблюдает санитарные требования.