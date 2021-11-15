В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 15 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 126 тестов на коронавирус, из которых 22 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 12 ноября сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2114 человек, 80 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.
За время пандемии в республике выявили 9508 носителей SARS-CoV-2, из них 7394 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 160 случаев смерти пациентов с COVID-19, данных об умерших за последние сутки нет.
Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным размещены 95 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра семь человек, поступили туда — пятеро.
13 ноября в Южной Осетии сообщили, что в ходе 376 исследований 75 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики в тот день признали 100 человек. Скончались за сутки четыре пациента с COVID-19.