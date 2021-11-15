Москва, 15 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Нехватка тех или иных вакцин от COVID-19 в регионах России возникает в связи с повышенным спросом на них. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Samadm.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин», — сказал Песков.

По его словам, всё это «оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится».