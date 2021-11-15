Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 ноября, за минувшие сутки было выявлено 402 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 397 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 года, 49 лет, 74 года, 75 лет, 82 года, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 51 год, 54 года, 58 лет, 66 лет, 68 лет, 81 год, 84 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 3582 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 76 768 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 7776 детей; 55 919 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки).